美品　カルティエ　 総柄バックル　ベルト

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ご覧頂きありがとうございます。素材...本革カラー...ブラックCartierカルティエのベルトになりますカルティエロゴの総柄が全面にあり、シンプルなベルトながら、インパクトのあるデザインです。バックルは綺麗な状態です。基本的に目立った汚れはありません。遠くで見るとわかりませんが、近くでよく見るとベルト部分に小キズがあります。 画像をご参考の上、ご検討宜しくお願いします。【サイズ】 全長約 105cm バックル約 7㎝×4.5㎝ ベルト部分 98cm ベルト幅 4cm【素材】 レザー 【カラー】 表面ブラック 裏面ブラウン【付属品】 なし 現品のみ素人採寸なので、多少の誤差はご了承下さい。ご不明点がございましたら、気軽にコメントして下さい！ご検討の程よろしくお願い致します