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クロムハーツ　CHロゴ　トラッカーキャップ
商品番号 O90998477810
商品名

クロムハーツ　CHロゴ　トラッカーキャップ
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2ヶ月ほど前に友人に譲ってもらいましたが、被る機会が無いため出品します。その為付属品等はありません。貰い物のため本物ですか？等のコメントには答えられません。その為格安での出品です。NC.NRでお願いします！CHROMEHEARTS(クロムハーツ)PATCHWORKCHTRUCKERCAPブラックサイズF(スナップバック)寸法頭囲約54cm-59cm　高さ約12cm　つば
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