クロムハーツ　CHロゴ　トラッカーキャップ

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商品詳細
2ヶ月ほど前に友人に譲ってもらいましたが、被る機会が無いため出品します。その為付属品等はありません。貰い物のため本物ですか？等のコメントには答えられません。その為格安での出品です。NC.NRでお願いします！CHROMEHEARTS(クロムハーツ)PATCHWORKCHTRUCKERCAPブラックサイズF(スナップバック)寸法頭囲約54cm-59cm 高さ約12cm つば
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