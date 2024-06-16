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Barbie 復刻版 サバーバン ショッパー バービー【未開封】
商品番号 J76115099691
商品名

Barbie 復刻版 サバーバン ショッパー バービー【未開封】
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MATTEL社BarbieコレクターズリクエストシリーズSuburbanShopper-サバーバン・ショッパー-バービー限定復刻版未開封のまま保管していましたので、大変きれいです。長期自宅保管品ですので、気になる方はご遠慮下さい。#barbie#mattel#バービー
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