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- Barbie 復刻版 サバーバン ショッパー バービー【未開封】
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商品詳細
MATTEL社BarbieコレクターズリクエストシリーズSuburbanShopper-サバーバン・ショッパー-バービー限定復刻版未開封のまま保管していましたので、大変きれいです。長期自宅保管品ですので、気になる方はご遠慮下さい。#barbie#mattel#バービー
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