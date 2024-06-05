スタッズベルト VINTAGE ダプルピン クロムエクセルレザー HTC

閲覧ありがとうございますvintageusedスタッズベルト牛革レザークロムエクセルオイルレザー━━━SIZE━━━表記:実寸(cm)全長:103最大:93最小:82カット可能※多少の誤差はご容赦下さい━━━COMMENT━━━全体にスタッズが施されたダブルピンバックル。深いブラウンカラーとスタッズの色味が絶妙なバランス、使い込まれたレザーならではのツヤ感。━━━CONDITION━━━使用感多少あります。…………………………………………………#古着#vintage#ヴィンテージ#窪塚洋介#菅田将暉#常田大希#htc#ベルト#レザーベルト#スタッズベルト#ダブルピン#アメカジ#HawkCompany#ホークカンパニー#ホーウィンレザー



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