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スタッズベルト VINTAGE ダプルピン クロムエクセルレザー HTC
商品番号 O10916598687
商品名

スタッズベルト VINTAGE ダプルピン クロムエクセルレザー HTC
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,802 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございますvintageusedスタッズベルト牛革レザークロムエクセルオイルレザー━━━SIZE━━━表記:実寸(cm)全長:103最大:93最小:82カット可能※多少の誤差はご容赦下さい━━━COMMENT━━━全体にスタッズが施されたダブルピンバックル。深いブラウンカラーとスタッズの色味が絶妙なバランス、使い込まれたレザーならではのツヤ感。━━━CONDITION━━━使用感多少あります。…………………………………………………#古着#vintage#ヴィンテージ#窪塚洋介#菅田将暉#常田大希#htc#ベルト#レザーベルト#スタッズベルト#ダブルピン#アメカジ#HawkCompany#ホークカンパニー#ホーウィンレザー
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