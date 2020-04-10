【未使用に近い】NIKE GOLF×VOLVO 6パネルキャップ

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】NIKEGOLF×VOLVO6パネルキャップ 【生産国】ベトナム＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約62cmツバ長:約7.5cm高さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿ツバにスウォッシュの立体感ある刺繍。国内ではリリースされてないVOLVO(ボルボ）がスポンサードしたプロモーションキャップ。デザイン良くゴルフだけでなく普段使いにも良いです。＿COLOR＿＿＿グレー・ホワイト＿CONDITION＿＿＿9/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中



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