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【新品・絶版】VANS 28㎝　ERA ヴァンズ V95CLA BEIGE ②
商品番号 U22781039792
商品名

【新品・絶版】VANS 28㎝　ERA ヴァンズ V95CLA BEIGE ②
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,759 円
在庫状況 あり

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商品詳細

～～～～はじめに～～～～ご覧頂き誠に有難うございます＾＾ご購入前にコメント頂けますと在庫確認できますので幸いです♪～～～～商品詳細～～～～■ブランドVANSバンズ■カラーベージュ　BEIGEアースカラー　ベージュ系■サイズ28㎝他サイズ有り27.5㎝　26㎝※在庫要相談■品番VANSV95CLA　ERA　BEIGE絶版品！超絶人気カラー！■商品説明当店のシューズ製品は『AMEDAS』による防水処理を行っております。お客様に少しでもキレイな状態を保ちつつ気持ちの良いシューズライフを送って頂きたいと思います＾＾人気商品入荷致しました＾＾↓当店、新品シューズ取り扱い商品↓#MeeTtheWorkSNewshoes■商品説明(引用)①VANS【ヴァンズ】のクラシックラインのアイコンモデル・ERA(エラ)。シーズン毎でコンビカラーなど様々なカラー・スタイルがリリースされ、様々なラインナップが並ぶVANSの中でも不動の人気を誇ります。その中でも、ベーシックな定番カラーは1足はおさえておきたいシューズです。現在では、スケートだけでなく、BMXやピスト、サーフなどアクションスポーツシーンでは欠かせない存在となっております。ストリートからカジュアルまで汎用性の高いデザインで、幅広いジャンルにて支持を受けております。※こちらの商品はデザイン上、サイズによりシューレースホールの数が異なる場合がございますが不良ではございません。予めご承知置き下さい。素材＝キャンバス等■ロンハーマンビームス　取り扱いブランドシュプリームsupremestussyX-largevansなど好きな方にオススメです。また、ピザオブデスハイスタHi-STANDARDハイスタンダード横山健好きにもオススメです。■slip-onスリッポンOLDSKOOLオールドスクールSK8-HIスケートハイAUTHENTICオーセンティックClassicSlip-OnスリッポンHALFCABハーフキャブ　ERAエラニューバランス　ナイキ　プーマ　アディダス　チャンピオン　バンズ2200-3200
http://narcologia.ru/goods/waveform664717.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion143378.html
http://narcologia.ru/goods/recycling948814.html
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