【新品・絶版】VANS 28㎝　ERA ヴァンズ V95CLA BEIGE ②

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～～～～はじめに～～～～ご覧頂き誠に有難うございます＾＾ご購入前にコメント頂けますと在庫確認できますので幸いです♪～～～～商品詳細～～～～■ブランドVANSバンズ■カラーベージュ BEIGEアースカラー ベージュ系■サイズ28㎝他サイズ有り27.5㎝ 26㎝※在庫要相談■品番VANSV95CLA ERA BEIGE絶版品！超絶人気カラー！■商品説明当店のシューズ製品は『AMEDAS』による防水処理を行っております。お客様に少しでもキレイな状態を保ちつつ気持ちの良いシューズライフを送って頂きたいと思います＾＾人気商品入荷致しました＾＾↓当店、新品シューズ取り扱い商品↓#MeeTtheWorkSNewshoes■商品説明(引用)①VANS【ヴァンズ】のクラシックラインのアイコンモデル・ERA(エラ)。シーズン毎でコンビカラーなど様々なカラー・スタイルがリリースされ、様々なラインナップが並ぶVANSの中でも不動の人気を誇ります。その中でも、ベーシックな定番カラーは1足はおさえておきたいシューズです。現在では、スケートだけでなく、BMXやピスト、サーフなどアクションスポーツシーンでは欠かせない存在となっております。ストリートからカジュアルまで汎用性の高いデザインで、幅広いジャンルにて支持を受けております。※こちらの商品はデザイン上、サイズによりシューレースホールの数が異なる場合がございますが不良ではございません。予めご承知置き下さい。素材＝キャンバス等■ロンハーマンビームス 取り扱いブランドシュプリームsupremestussyX-largevansなど好きな方にオススメです。また、ピザオブデスハイスタHi-STANDARDハイスタンダード横山健好きにもオススメです。■slip-onスリッポンOLDSKOOLオールドスクールSK8-HIスケートハイAUTHENTICオーセンティックClassicSlip-OnスリッポンHALFCABハーフキャブ ERAエラニューバランス ナイキ プーマ アディダス チャンピオン バンズ2200-3200