BOTTEGA VENETA 長財布

入手困難★ブランド(BRAND)：BOTTEGAVENETA/ボッテガヴェネタ★アイテム：財布/長財布 ★品番：593217★主素材:レザー・札入れ：2・クレジットカード：8・差し込みポケット：2・小銭入れ：ジップ【付属品】・BOTTEGAVENETA保存袋★コメント★一度メンテナンスもしており、そこからはほぼ使ってないので、傷もありません！小銭を入れる部分が少しだけ黒ずんでしまっていますが、サッと拭いたら綺麗になりました。お値段ご相談くださいませ。BUYMAでは¥75,000で売られてましたが緑は売り切れておりました。気軽にコメントください！カラー···グリーン素材···本革



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