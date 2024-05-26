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BOTTEGA VENETA 長財布
商品番号 W91862067545
商品名

BOTTEGA VENETA 長財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 18,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

入手困難★ブランド(BRAND)：BOTTEGAVENETA/ボッテガヴェネタ★アイテム：財布/長財布　★品番：593217★主素材:レザー・札入れ：2・クレジットカード：8・差し込みポケット：2・小銭入れ：ジップ【付属品】・BOTTEGAVENETA保存袋★コメント★一度メンテナンスもしており、そこからはほぼ使ってないので、傷もありません！小銭を入れる部分が少しだけ黒ずんでしまっていますが、サッと拭いたら綺麗になりました。お値段ご相談くださいませ。BUYMAでは¥75,000で売られてましたが緑は売り切れておりました。気軽にコメントください！カラー···グリーン素材···本革
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