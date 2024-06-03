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MONO M80 SERIES VERTIGO BASS M80-VEB BLK
商品番号 M72801060484
商品名

MONO M80 SERIES VERTIGO BASS M80-VEB BLK
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 7,932 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★160サイズを超えるため、ヤマト営業所への持ち込みが必要な商品です。そのため発送にお時間いただくと思いますので、ご了承ください。商品ページご覧頂きありがとうございます。MONOM80SERIESVERTIGOBASSM80-VEBBLKの出品となります。ギターがメインのため、こちらのケースはあまり使用しませんでした。とはいえ使用感はございますが、縫製、機能など問題ございません。定価4万円超えということもあり、流石にしっかりしています。リユニオンブルースやナスカなど他のハイエンドギグバッグも試しましたが、重量と堅牢性のバランスが良いギグバッグと感じます。ギグバッグをプチプチで巻いて発送致します。#ギター#ベース#ギグバッグ#セミハードケース種類···その他
http://narcologia.ru/goods/Taipei71071.html
http://narcologia.ru/goods/displease734131.html
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