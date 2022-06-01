ベルルッティ　長財布　廃盤モデル

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商品詳細
Berlutiベルルッティ商品名：ITAUBAカラー：ボルドー＋ゴールド素材：ベネチアレザーサイズ：W約19.5cmxH約10cmxD約2cm仕様：札入れx1コインパースx1カードポケットx12オープンポケットx2付属品：写真ののみ購入:銀座路面店状態:未使用製造:イタリア3年前に購入した商品になります。現在は売っていないレア商品です。おそらく廃盤。ゴールデンパティーヌになっていますので、カラーオーダーしているので1ヶ月待ちました。180度開くタイプでカードが見やすいです。コメント返信無い場合は直ぐ消します。カラー···レッド財布形···長財布素材···本革
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