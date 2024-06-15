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90's グッドイナフ ウールキャップ good enough
商品番号 S89032782261
商品名

90's グッドイナフ ウールキャップ good enough
ブランド名 グッドイナフ
特別価格 税込 5,375 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90's初期グッドイナフウールキャップgoodenough藤原ヒロシ色　ネイビー状態レザーバンド、金属部分に多少の劣化認められます。また、サイドの汚れ、キャップ後方に0.3cm程の穴(写真4)を認めます。古い品物になりますので、古着に理解ある方の購入の検討、宜しくお願い致します。
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