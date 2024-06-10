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新品 Cross Colours【クロス カラーズ】 Dリング ベルト
商品番号 F91401871154
商品名

新品 Cross Colours【クロス カラーズ】 Dリング ベルト
ブランド名 クロスカラーズ
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入前にコメントお願いします。CrossColours【クロスカラーズ】D-RingBelt【ロゴプリントDリングベルト】1989年にアメリカ、LAにてスタートしたブランドCROSSCOLOURS（クロスカラーズ）。TLC、KrisKross、SnoopDogg、Run-D.M.C.など90年代を代表とするHIPHOPアーティストが多数着用し世界的に一世を風靡したブランド。近年ではグラミー賞でブルーノ・マーズとカーディー・BがCROSSCOLOURSを着用し話題を集めています。サイズ（約）：全長143/幅3.8cm色：BLACK素材：ACRYLIC生産国：表記無しカラー...ブラック
http://narcologia.ru/goods/rebellion728878.html
http://narcologia.ru/goods/procurement251733.html
http://narcologia.ru/goods/composite960754.html
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