M 希少 レア 即発送 DAMA SURFBOARDS 10 DAMA TEES

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◆DAMASURFBOARDS◆10DAMATEES◆サイズ:M(肩幅:約46cm、身幅:約48cm、着丈:約70.5cm)◆カラー:WHITE◆国内正規取扱店にて自身購入の１００％正規品でございます◆新品・未使用ダマサーフボード/テンダマティー/ホワイト/白/半袖Tシャツ/極少/希少/レア/即完売/即完/入手困難/木村拓哉(キムタク)さんプライベート私物愛用ブランド/正規/メンズ/レディース/ウィメンズ/ユニセックス※1〜2枚目はデザイン参考画像です※※商品説明文及び撮影画像の盗用、転載は事務局へ即通報致します※