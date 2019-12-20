STAR WARS Edition ブラック ロゴ キャップ VETEMENTS

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商品詳細
VETEMENTSxSTARWARSカプセルコレクションアイテムです。コットンツイルのキャップで前面はイエローのSTARWARSロゴとホワイトのVETEMENTSロゴが刺繍されており、背面の調節ができるベルクロにブラックでLIMITEDEDITIONと刺繍されています。SSENSEで2019/12/20に購入したものです。日焼けもなく目立った傷や汚れもなく状態は良好ですが、あくまでも古着ですのでご理解のほどよろしくお願い致します。ご質問や値段交渉はコメント欄でお気軽にどうぞ。素材···100%コットンカラー···ブラック素材···コットンカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/ordering974979.html
http://narcologia.ru/goods/slide829587.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant629482.html
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