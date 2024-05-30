新品 ニューエラ Jae Tips UO別注 パドレス59FIFTY 7 1/2

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商品詳細
アメリカのセレクトショップ、アーバンアウトフィッターズ別注のキャップです。JAETIPSデザインのパドレスキャップです。JAETIPSBRONX出身のラッパー/スニーカーコレクター/デザイナー。セレクトショップ「JIMMYJAZZ」のプロモーションを担っていたり、キャップ専門店「HATCLUB」の限定モデルをデザインしたりと、幅広く活動しています。※定形外郵便で発送させていただきます。その為、土日、祭日の配達がありませんので、土日、祭日に購入していただいた場合、平日の発送になりますのでよろしくお願いいたします。◆商品名：NewEraJaeTipsUOExclusiveSanDiegoPadres59FIFTY◆新品・未使用◆サイズ：71/259.6cm◆カラー：Turquoise◆素材：ポリエステル100%ご注意点※必ずお読みください。■この商品は、USアーバンアウトフィッターズ購入の海外正規品です。100%本物。■品質等に極端に神経質な方・完璧品（ちょっとした汚れや薄傷・擦れがひとつもない）をお求めの方は、ご入札をお控えください。■説明欄のサイズ等のご確認よろしくお願いいたします。サイズが思っていたのと違ったなどの返品対応は出来かねますので、よろしくお願いいたします。
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