NEW ERA 2021 オールスター エンゼルス 7 1/2 未使用

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商品詳細
NEWERA59FIFTYニューエラMLBエンゼルスキャップオールスターゲーム2021All-StarGameワークアウトサイドパッチレッド71/2未使用カラーレッドサイズ71/2（59.6㎝）ポリエステル100%未使用です。目立ったキズ汚れはありません。保管際の折りシワなどはございます。【購入経路】質屋経営をしておりまして、買取品など出品させて頂いております。万が一トラブルございましたら評価前にご連絡頂ければ幸いです。値引き交渉不可です申し訳ございません。上記ご確認頂きまして、自宅保管ですのでご理解頂ける方のみよろしくお願いします。6970
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