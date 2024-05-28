FRANK LEDER アーカイブス　HAND MADE レザー　ベルト　麻

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ご覧いただきありがとうございます。10年以上前に購入したフランクリーダーのベルトです。レザーに麻の布を縫い付けたデザインで、魚釣りの擬似餌？が取り付けてあります。確かこのシーズンは釣りなどをコンセプトにしたシーズンだったかと思います。希少なハンドメイドベルトです。 PaulHarndenポールハーデンなどの服にも合います。私はポールハーデンのパンツに合わせていました。こちらのベルトは刻印やタグがないものになります。（フランクリーダー好きな方であればわかるかと思いますが、刻印無しのものはちょいちょいあります）昔からフランクリーダー好きの方であればこちらのベルトやデザインをご存知かと思います。素材はレザーとヘンプです。1シーズン普通に使用しておりましたので、通常の使用感はございます。まだまだ使用頂けると思います。長さ全長約24cmバックル含む最小 穴まで 約80cm最大 穴まで 約100cmあくまで人の手に渡ったものであり、自宅保管品になります。商品状態の感じ方には個人差がありますので、写真でご判断頂き、納得の上でご購入をお願いいたします。素人出品ですので神経質な方、古着に理解のない方は購入をお控え下さい。気になる点等あればぜひコメントください。素材···本革カラー···ベージュ