ポケモンカード　セレナ　40枚

ミラー11枚ノーマル29枚※必ずご確認お願い致します気持ちの良いお取引ができるよう、誠心誠意対応致しますので1度目を通した上でご購入お願い致します。状態:素人目なので状態等断言することできない為、納得するまで写真載せますので欲しい箇所言ってください。美品であっても全てやや傷あり表記とさせて頂きます。ご自身で納得した上で購入してください返品対応：商品コンディションによる返品は一律、対応いたしかねますので予めご同意の上ご購入下さい。値引き可：フォロワーさんのみ値引き交渉承ります。希望価格提示してください。他商品との購入で2点目以降50円引き市場価格によって価格変更する場合がございます。その他言っていただければ対応致します。物によっては対応できないものもある為ご了承お願いします。配送方法:基本的には定形郵便等でスリーブに入れ、段ボールや厚紙等で補強し発送します。＋200円で匿名配送に変更可能。その他要望等、可能な限り対応致します。検索用srarchrssrsarバイオレットスカーレットミモザミュウギラティナアルセウスカイマリィ ユウリ ブイズ ユウリ アセロラ ブラッキー イーブイリーリエ パオジアン イキリンコネストボール ヌメルゴン ビーチコート キャプチャーアロマロストバレット ジェットエネルギーvstarユニバース ロコン カイトリプレッドビート おじょうさまクレイバースト ナンジャモスノーハザード vユニ ジムセットポケモンカード ミュウ マナフィポケカ チルタリス ドータクン構築済みデッキ ピカチュウ モココ



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