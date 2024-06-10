KANGOL フライトキャップ　常田大希

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\u003c商品は他のオンラインストアに掲載している場合、予告無しで販売終了となる可能性がございます\u003eKANGOLのフライトキャップになります。内側はサテン生地の様になっています。KingGnuの常田さんが「TokyoRendez-Vous」の頃によく着用していました。●サイズ：タグ表記 L●状態：10中の8試着のみ●その他、注意事項：※古着、ヴィンテージ品としてご理解の頂ける方、購入をお願い致します。※即決して頂ける方のみ値下げさせていただきます。