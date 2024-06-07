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ニューエラ 59FIFTY トロントブルージェイズ 58.7cm 未使用タグ付き
商品番号 X88313543662
商品名

ニューエラ 59FIFTY トロントブルージェイズ 58.7cm 未使用タグ付き
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラ59FIFTYモンブラントロントブルージェイズワールドシリーズパッチ仕様58.7cm未使用タグ付きです。クラシックロゴがデザインされたクーパーズコレクションモデルです。これからの季節にぴったりの色あいですがコレクションが増えてきた為出品致します。一度試着したのみですので美品です。モンブランとなっていますがベージュ系の年中使える落ち着いたお色でメイプルの葉のオレンジがキレイでかっこいいです。通常にない配色ですのでおすすめです。
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