未使用★ホワイトハウスコックス 靴ベラ＆キーホルダー 本革 濃緑 英国製 箱付き

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#max0991の取扱い商品一覧はこちら#max0991の雑貨小物はこちら1875年創業の老舗レザーメーカー「WhitehouseCox：ホワイトハウス・コックス」革小物。『HANDMADEINENGLAND』のプライドを体現するとんでないステイタスを持つブランド。かのラルフローレンが素晴らしい仕上がりのアイテムを見て感激し、自身のコレクションとして採用した事で、その名が世界中に知れ渡ったと言うエピソードは有名。こちらはキーホルダー＆靴べらというユニークなアイテム。靴を履き直す際、カカトを踏みつける事の無い様に靴ベラを使用するのはオシャレさん達の必須行為。それを外出時でも行えるようにと、靴を愛する英国人の発想から生まれた逸品。外箱の角にめくれ感が少しありますが、商品自体は完全未使用の超美品コンディション。詳細は以下をご確認下さい。【全体詳細】本体サイズ：全長＝12cm（リングを除く）、横＝4.5cm、リング径＝2.5cm色：ダークグリーン素材：最高級ブライドルレザー＆メタル【ダメージ状態詳細】外観：ダメージ感一切なし角やヘリのスレ感：なし型崩れ：なし色変わり：なし金具部材：美品状態：未使用の超美品コンディション美品度：10点 (新品を10点満点とした自己基準)【その他備考】付属品：純正箱、ケアブックその他：イギリス製(HandMadeinENGLAND）公式サイト価格：9,900円(税込)ちなみに実寸サイズは個人採寸につき多少の誤差はご容赦下さい。個人保管品であり、程度は画像をご確認頂き上記状態をご了承の上でお求め下さい。プロの目利きでブランドアイテムが売買される『横浜ブランドオークション』にて購入した後にプロが鑑定した100％本物保証のお品物です。修理やアフターフォローのご相談などは正規店で受けられますので、ご安心ください。詳しくは当方のプロフィールをご覧下さい。#WhitehouseCox#ホワイトハウスコックスカラー...グリーン