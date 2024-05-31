

極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ 極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ



極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ 極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ



極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ 極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ



極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ 極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ



極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ 極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ



極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ 極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ



極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ 極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ



極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ 極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ



極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ 極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ



極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ 極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ



極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ 極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ



極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ 極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ



極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ 極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ



極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ 極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ



極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ 極美品★フェンディ ズッカ柄 ネイビー×イエロー シルク100% ネクタイ

ご覧頂きまして誠にありがとうございます！極美品★フェンディズッカ柄ネイビー×イエローシルク100%ネクタイの出品です。高級感溢れるしっとりとしたシルク生地に深いネイビーをベースカラーとして小さなズッカ柄の総柄があしらわれています。出品中のブランドネクタイ全商品はコチラ‼️→#doblete_necktiesこの商品と同系色のネクタイは下記にてご覧いただけます✨ネイビー、ブラック、グレー系→#doblete_NaBlGrブランドごとでもまとめてご覧いただけます✨シャネル、ブルガリ、フェンディ→#doblete_ChBvFen【size】剣先幅：9.5cm全長 ：149cm【素材】素材タグにてご確認頂けます【生産国】素材タグにてご確認頂けます【condition】ほとんど使用感の無いとても綺麗なコンディションですので、これからも長くお使い頂けると思います。【購入場所】大手ブランドUsedストア（真贋鑑定済み）【付属品】なし気に入ったアイテムが見つかりましたら、1点ずつの出品ですので是非、お早めにご購入をお願いします！ビジネスシーンや友人の結婚式、成人式やお子様の入学式、七五三など様々なシーンで使えるネクタイは自分が気に入った人とは被らない、こだわりのアイテムを揃えてみてはいかがでしょうか？よろしくお願い致します。