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大谷翔平着用★母の日モデル★エンゼルスニューエラキャップ★新品7-3/4
商品番号 W73067738052
商品名

大谷翔平着用★母の日モデル★エンゼルスニューエラキャップ★新品7-3/4
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 6,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MLB2023MOTHER'SDAYで大谷翔平選手が着用したモデル、ニューエラキャップ59FIFTY、オーセンティック　オフィシャルオンフィールドキャップになります。母の日を記念したメモリアルキャップ。乳がん撲滅キャンペーンの一環としてスタートしたこのイベントでは、メジャーリーグのプレイヤー、コーチ、アンパイアすべてがピンクを基調とした特別なユニフォームを身につけて試合を行います。大谷翔平選手着用モデルで国内、海外ともに完売、入手困難モデルとなっております。こちらは海外のニューエラ正規店より購入しております。新品未使用色　ストーン×ピンクサイズ　7-3/4【61.5cm】
http://narcologia.ru/goods/slide308287.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford672673.html
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