大谷翔平着用★母の日モデル★エンゼルスニューエラキャップ★新品7-3/4



正規品〉2023 オールスター エンゼルス キャップ 大谷翔平 ニューエラ-



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MLB2023MOTHER'SDAYで大谷翔平選手が着用したモデル、ニューエラキャップ59FIFTY、オーセンティック オフィシャルオンフィールドキャップになります。母の日を記念したメモリアルキャップ。乳がん撲滅キャンペーンの一環としてスタートしたこのイベントでは、メジャーリーグのプレイヤー、コーチ、アンパイアすべてがピンクを基調とした特別なユニフォームを身につけて試合を行います。大谷翔平選手着用モデルで国内、海外ともに完売、入手困難モデルとなっております。こちらは海外のニューエラ正規店より購入しております。新品未使用色 ストーン×ピンクサイズ 7-3/4【61.5cm】