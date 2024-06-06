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- valentino ヴァレンティノ スタッズ Tシャツ 無地 ワンポイント 白
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商品詳細
スタッズTシャツ ホワイト ロックスタッズ特有のツヤ感のあるコットンです。色違いも出品中。約ですが着丈68身幅55肩幅46袖丈22です。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋
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