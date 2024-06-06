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ココマイスター ブライドルレザー ラウンドファスナー　コインケース　小銭入れ
商品番号 U71443141099
商品名

ココマイスター ブライドルレザー ラウンドファスナー　コインケース　小銭入れ
ブランド名 ココマイスター
特別価格 税込 7,154 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★コインケースココマイスターブライドルネイビーラウンドファスナー　コインケース【カラー】ネイビー　ダークネイビー　【状態】外面　細かい擦れキズありますが目立つダメージはありません。（写真5）内部　小銭入れ特有コイン汚れがありますが使用するには問題ありません。（写真10）ファスナーもスムーズです。☆最高級ブライドルレザーですのでこれからエイジング(経年変化)を楽しめるお品です。【サイズ】タテ7.5cmヨコ11.5cm幅1.8cm（外装)ブライドルレザー(内装)ヌメ革ラウンドファスナーラウンドジップ付属品無し（本体のみ）※気になる点、写真追加などございましたらお気軽にコメントください(^^)★即購入大歓迎です。丁寧な梱包と迅速な発送を心掛けます。
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