新品未使用✨ MONTBLANC 折り財布 2つ折り ナイトフライト 黒

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✨アイテムMONTBLANCモンブラン折り財布2つ折りブラック黒レザー本革シルクレーヨンコットンマイスターシュティックナイトフライトロゴ型押しM3108775付属品保存箱ギャランティカードサービスガイド✨サイズタテ10.0cmヨコ11.0cm厚み2.0cm平置き実寸。カードポケット4小銭入れコインスペースオープンポケット札入れ2✨購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品✨状態新品未使用品です。✨カラーブラック黒✨素材レザー本革シルク13%レーヨン35%コットン52%ドイツ製✨配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。✨✨お値下げ承りますのでコメント宜しくお願い致します。彡フォロー割実施中‼️彡ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。808