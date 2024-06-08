90s GRATEFUL DEAD Bear グレイトフルデッド TシャツXL

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GRATEFULDEADグレイトフルデッドStandingOnTheMoonTシャツ月に立つグレイトフル·デッドのクマのキャラクターのオーバープリント古着屋で購入し、着用せず大切に保管していました。お好きな方にお譲りできたらと思います。【状態】袖と裾ともにシングルステッチです。1995年コピーライトあり。多少の着用感はございますが、大切に保管しておりましたので、目立つ汚れやピンホールなどなく、良好な状態です。タグLiquidBlueサイズXL(平置き採寸)着丈73cm身幅58cm肩幅52cm袖丈21cm(多少の誤差はご了承ください)しっかりチェックはしているつもりですが、時には汚れ等見落としてしまう場合もあるかもしれません。見落としがありましたらご容赦ください。自宅保管のUSED品ですので、ご理解ある方のご購入をお待ちしております。