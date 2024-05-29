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newera ニューエラ　キャップ　59FIFTY LA ドジャース　新品
商品番号 V98128322908
商品名

newera ニューエラ　キャップ　59FIFTY LA ドジャース　新品
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎　ご覧頂き誠にありがとうございます。　私が出品しておりますのは●完全正規品●となります。NEWERAnewera59FIFTYキャップLADodgers　CAPです！！！シンプルながら抜群にカッコいいこちらの　CAPどんなコーディネートにもあいます。サイズは73/858.7★カラー　ロイヤルブルー　×　ブラックメンズ　でも　レディース　でもご活躍して頂けます♪♪只、あくまでも並行輸入品となりますので、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮下さい。発送は60サイズのボックスです。#ニューエラ#newera #帽子#キャップ#ブラック#ロサンゼルス#ドジャース#LA#MLB#メジャー#ベースボール　#ソックス　#sox#NY　#メンズ　#レディース　#ネイビー
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