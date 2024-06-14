✨美品✨Vivienne Westwood ストライプネクタイ⭐︎オーブ柄

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✨ご覧頂き有難うございます✨人気商品限定ラスト1品‼️⚠️気になる商品ありましたらお気軽にコメントください⭕️送料無料 即日発送⭕️美品⭕️即購入大歓迎‼️購入前のコメント不要✨ 早い者勝ちです✨◆ブランド VivienneWestwood◆サイズ 大剣先:8.5cm 小剣先:4.1cm※平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承ください。着画は、お断り致します。◆色（カラー）ネイビー 赤 灰色◆状態ランク:A【ランク詳細】 S:新品もしくは未使用 SA:ほとんどのダメージがなく、状態の良い商品です。 Ａ:多少の小傷、汚れ等はありますが、使用感の少ない綺麗な商品です。 Ｂ:一般的な中古品で多少ダメージが出ておりますが、まだまだご使用いただける商品です。 C:使い込まれた中古品で目立つ傷や汚れなどのダメージがある商品です。 Ｄ:全体的に状態が悪い商品です。#ボンボンの商品