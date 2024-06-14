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✨美品✨Vivienne Westwood ストライプネクタイ⭐︎オーブ柄
商品番号 G28245929487
商品名

✨美品✨Vivienne Westwood ストライプネクタイ⭐︎オーブ柄
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✨ご覧頂き有難うございます✨人気商品限定ラスト1品‼️⚠️気になる商品ありましたらお気軽にコメントください⭕️送料無料　即日発送⭕️美品⭕️即購入大歓迎‼️購入前のコメント不要✨　早い者勝ちです✨◆ブランド　VivienneWestwood◆サイズ　大剣先:8.5cm　　　　　小剣先:4.1cm※平置き実寸、自身で採寸している為、若干の誤差はご了承ください。着画は、お断り致します。◆色（カラー）ネイビー　赤　灰色◆状態ランク:A【ランク詳細】　S:新品もしくは未使用　SA:ほとんどのダメージがなく、状態の良い商品です。　Ａ:多少の小傷、汚れ等はありますが、使用感の少ない綺麗な商品です。　Ｂ:一般的な中古品で多少ダメージが出ておりますが、まだまだご使用いただける商品です。　C:使い込まれた中古品で目立つ傷や汚れなどのダメージがある商品です。　Ｄ:全体的に状態が悪い商品です。#ボンボンの商品
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