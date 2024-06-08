ラッキージョン ラグウォレット /LUCKYJOHN ミニウォレット ...

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オーダーで作ったラグウォレットです。多少の傷や自然に出来た日焼けはあります。メンズはもちろん、レディースにも使いやすいお色とデザインです。小銭の部分もラッキージョンのロゴ入りコンチョです。修理可能なので一生涯ご使用出来ます。電子マネーになった現在、ミニウォレットとして使用していました。とても使いやすかったです。どなたか活躍させてくださる方に！検索ワード！ウォレットハンガー カスタム バイク乗り アメリカンバイクバイカーズウォレットアメカジ革製品 本革 アリゾナフリーダム SARDサードKC,s、天神ワークス、ビーズ屋公ちゃん、フラッドヘッドFUNNY（ファニー）ALZUNI（アルズニ）REDMOON（レッドムーン）KC'S（ケーシーズ）REDWING（レッドウイング）革蛸（かわたこ）ichi（イチ）花山（かざん）GANZO（ガンゾ）WhitehouseCox（ホワイトハウスコックス）Orobianco（オロビアンコ）ILBISONTE（イルビゾン)FARO（ファーロ）MOTO（モト）HERZ（ヘルツ）大峡製鞄（おおばせいほう）FUJITAKA（フジタカ）FLATHEAD（フラットヘッド）黒羽（クロウ）WILDSWANS（ワイルドスワンズ）LASTCROPS（ラストクロップス）NATIVESPIRIT（ネイティブスピリット）ARROW-TRIBE（アロートライブ）アメカジカラー···レッド柄・デザイン···その他財布形···二つ折り素材···本革