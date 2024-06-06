【極美品】フェラガモ　ベルト　ダブルガンチーニ　シルバー　刻印

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お気に入りのアクセサリーなどたくさんあります✨#Pascalアクセサリーご覧いただきありがとうございます(^^)⚪︎アイテムSalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモ ガンチーニ ダブルガンチーニ ベルト バックル ロゴ 刻印 シルバー レザー ヴィンテージ ビンテージ 90sレディース メンズ ユニセックス アクセサリー 男女兼用 ブラック 黒 真贋鑑定済みの正規品です。○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)⚪︎サイズ（cm）全長 115ウエスト 90〜105幅 2.8切断調整可能バックル 縦 4横 9平置き実寸。（素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。）着画はお断りいたします。⚪︎状態目立った傷や汚れはありません。美品です✨バックルの傷など使用感はありますがまだまだご使用いただけます。ベルトは社外品の新品に交換済みです⚪︎カラーシルバー⚪︎配送簡易包装にて1-2日程度で発送致します。仕事の場合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。ご購入前にプロフィールの確認をお願い致します。管理番号:544809241031