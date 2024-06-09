専用　FR2 HUF ハフ tシャツ グリーン

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希少コラボアイテム。エフアールツーとハフのコラボ。カレッジプリント。サイズも希少なL若干ヤケ、使用感あり。気にならない程度かと思います。カラー···グリーン袖丈···半袖肩幅約53cm身幅約 55cm袖丈約 25cm着丈約 69cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。菅田将暉あいみょん在原みゆ紀柴田ひかり小松菜奈松村北斗常田中田圭祐コムドットy2kビンテージヴィンテージ古着古着男子古着女子US古着80s90s00sアニマル柄犬レトロ古着プリントTシャツデザインTキャラクターTシャツアニメTシャツ長袖Tビッグシルエットオーバーサイズビッグサイズゆるだぼボックスシルエット大きくサイズ大きめストリート希少一点物車バンドTシャツライブTシャツロックTシャツ映画Tシャツストリートアメカジ3Dニットused古着mix高円寺原宿下北沢USAアメリカリバイバルクリスマスハロウィンナイキアディダスカーハートなど好きな方におすすめです。#2214703#いちごの古着屋