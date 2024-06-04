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ジュンヤワタナベ◉ ベルト レザーxコットン レア コムデギャルソン 小物
商品番号 D42552731631
商品名

ジュンヤワタナベ◉ ベルト レザーxコットン レア コムデギャルソン 小物
ブランド名 コムデギャルソンジュンヤワタナベマン
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジュンヤワタナベのベルトです。小物としてはレア商品かと思います。本革を使用しており、カジュアルなデザインの中にも高級感があります。使用感はありますが、レザーの味も出ておりこれからも活躍してくれる商品です。
http://narcologia.ru/goods/providence706894.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring42596.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney498849.html
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