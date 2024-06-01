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COMME des GARÇONS HOMME PLUS メッシュロングTシャツ
商品番号 E25600088309
商品名

COMME des GARÇONS HOMME PLUS メッシュロングTシャツ
ブランド名 コムデギャルソンオムプリュス
特別価格 税込 4,452 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【フォロー割引一覧】【3000〜4999300円OFF】【5000〜6999400円OFF】【7000〜500円OFF】(3000円以下には不可)おまとめ購入は全体合計金額から10%offリピーター様はフォロワー割引+100円引き⚠️必ずご購入前にフォロワーの旨をお伝え下さい(ご購入後は対応しかねます)おまとめ購入の方は更にお値引き致します❗️⚠️フォロワー様のみのお値下げ対象になります！それ以外の方は対象になりませんのでフォロー頂くか、そのままご購頂けますと幸いです。⚠️フォロー割引がございますので値下げ可能ですか？の質問はご遠慮下さいご購入後のフォロー割引きは出来ませんのでご注意下さいませ。専用取置きは3日までで必ずご購入のお約束が出来る方のみになります。専用にした場合当日中にご購入下さい。購入されなかった場合値段を戻します。悪質な場合ブロックいたします。他の方が買われた場合は購入者を優先致しますので？予めご了承くださいませ。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□COMMEdesGARÇONSHOMMEPLUSドット柄　メッシュロング　TシャツSizeM肩幅47cm位身幅54.5cm位着丈88cm位(タグ下から裾まで)colourレッド/ホワイト襟が切りっぱなしですが毛羽立ちが御座います。その他は特に目立った傷汚れなど見当たりませんがあくまで中古にご理解頂ける方宜しくお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。他のメンズアイテムは↓から#YARLENY22M8D720
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