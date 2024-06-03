ポケモンスノーハザード【新品シュリンク付き】

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新品未使用、未開封、シュリンク付きの品です。 暗所保管のため日焼け等も特にありません。※すり替え等トラブル防止のため、返金・返品はご遠慮頂きたくお願いします。トラブル防止の為、自宅保管、初期のスレ、素人目線のご理解の上ご購入お願いいたします。