映画　パールハーバー　貴重ポスター

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形式···ポスター種類···映画上映当時たしか通販で購入した物です。大きさはＡ4用紙２枚分ほどの大きさです。ずっとしまっておいたので美品ですが素人保存なので細い点はご理解ください真珠湾攻撃 太平洋戦争零戦空母アメリカ軍米軍ミリタリーアンティーク