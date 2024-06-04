【未使用品】ポールスミス PaulSmith ジップストローグレイン 長財布

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美品ポールスミスPaulSmithジップストローグレイン長財布ロングウォレットラウンドファスナーネイビーPSK869メンズレディースユニセックス8359ご覧頂きましてありがとうございます【PaulSmith(ポールスミス)】のジップストローグレインシリーズ長財布ヨゴレやキズに強いハードレザー加工とマルチストライプ柄のジップが人気のアイテム8年ほど前にいただいたものですが、使用機会がなく、箱に入れたまま保管しておりました。ですので、商品の状態はほぼ新品未使用です。●カラー:ネイビー●仕様:ラウンドファスナー式札入れ×2,カードポケット×12,小銭入れ×1（ファスナー式）,フリーポケット×2●サイズ:19.5×10.0cm（厚み約2.0cm）※多少の誤差はご了承下さい●素材:牛革（エンボス加工が施さたザラザラした質感です)柄・デザイン···無地カラー···ネイビー財布形···長財布