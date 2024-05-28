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極美品・未使用✨フェンディ 長財布 ラウンドファスナー セレリア ブラックレザー
商品番号 E69254056532
商品名

極美品・未使用✨フェンディ 長財布 ラウンドファスナー セレリア ブラックレザー
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 11,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ニャンコスター小物一覧ご覧頂きありがとうございます❁　　　　　　　　********************フォロワー様限定でお値引き交渉・フォロー割引をしております♡ぜひプロフィールの一読をお願い致します！　　　　　　　　********************○アイテムFENDIフェンディ長財布ラウンドファスナーセレリアメンズレディースユニセックス男女兼用ブラックレザー○サイズ縦:10.5横:19マチ:3cm○仕様カード入れ×8小銭いれ×1フリーポケット×4お札入れ×2平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷汚れ無く状態良好な美品です✨末長くご利用頂けます⌘✅状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。分からない事ありましたらご気軽にコメント下さい○カラーブラック○素材レザー○付属品箱保存袋カード〇購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。#ニャンコスター小物一覧No.2023072508481AP15-6
http://narcologia.ru/goods/procurement715833.html
http://narcologia.ru/goods/protein265434.html
http://narcologia.ru/goods/peroration281515.html

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