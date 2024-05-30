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フェリージ　グレーベルト
商品番号 R45256143366
商品名

フェリージ　グレーベルト
ブランド名 フェリージ
特別価格 税込 2,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に購入したフェリージのベルトです。使用感はあります。穴の空いた部分が色が薄れています。中古品とご理解の上購入お願いいたします素材...本革カラー...グレー
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http://narcologia.ru/goods/competitive182081.html
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