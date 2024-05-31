スマートウォッチ 1.69インチ 腕時計 Bluetooth5.0 グリーン

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#ENBOY♔ご覧いただきありがとうございます♔【スマートウォッチ防水ユニセックス】♔新品未使用♔☿꙳♥商品説明♥꙳☿LINE、SNSも日本語表示可能な人気のスマートウォッチになります♪1.69インチの大画面で画面表示エリアが広いため、操作しやすいです。また、最新のプロセッサーを採用しており、バッテリーは180mAと、長時間稼働の設計になっております☆文字盤のデザインが大変が多く、お好きな写真を待ち受けにすることも出来ます。日本語説明書付き専用アプリもございます。そちらで各種設定など行えます。商品コード:510010F♡➸➸➸♡➸➸➸SALE♡➸➸➸♡➸➸➸♡☿꙳♥!SuperSALE!♥꙳☿6980円 → 4699円!☆送料無料☆▼フォロー割 ☞ 100円引▼まとめ買割 ☞ ＋200円引♡➸➸➸♡➸➸➸SALE♡➸➸➸♡➸➸➸♡☿꙳♥商品詳細♥꙳☿Bluetooth5.0バッテリー：通常使用で3〜4日稼働可能日本語設定可能防水/防塵：IP67深度(防水型IP67とは、IECおよびJISが機器内への異物侵入に対する等級で、粉塵が内部に侵入せず、規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けないレベルを指します。)☿꙳♥表記サイズ♥꙳☿1.69インチ☿꙳♥カラー♥꙳☿グリーン緑☿꙳♥注意事項♥꙳☿⇒発送は匿名配送になります。⇒郵便局からの発送になりますので、土日祝の発送は出来かねます。⇒自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。⇒空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。⇒海外製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。⇒寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます⇒光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。⇒こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。⇒その他注意点プロフィールに記載しておりますのでそちらもご確認をお願いします。上記にご了承いただける方のみご購入願います。カラー···グリーン