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定価32000円【美品】Rubinacci ルビナッチ　ポケットチーフ⑤
商品番号 E21958673350
商品名

定価32000円【美品】Rubinacci ルビナッチ　ポケットチーフ⑤
ブランド名 トゥモローランド
特別価格 税込 1,889 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナポリの伝説的サルト、ルビナッチ(旧ロンドンハウス)が手がけるポケットチーフです。貴重なお品です。セット割引いたします☺️カラー：グリーン素材はシルク、大きさは一辺おおよそ42cmです。それほど使用はしておらず、特にダメージ等は見受けられません（タグは邪魔なので取ってしまいました）。やや挿しジワはありますが、美品です。国内定価32,000円（税抜）自宅保管品になりますので、店頭レベルのものをお求めの方はご遠慮ください。DrakesドレイクスTieyourtieタイユアタイfiorioフィオリオFrancoBassiフランコバッシLUIGIBORRELLIルイジボレッリNickyニッキーDominiqueFranceドミニクフランスItaloFerrettiイタロフェレッティDanielダニエルGucciグッチPRADAプラダFENDIフェンディGIORGIOARMANIジョルジオアルマーニErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニアPaulSmithポールスミスBeamsFビームスエフUnitedArrowsユナイテッドアローズFAIRFAXフェアファクス等お好きな方にオススメです。
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