キャップ ヴェトモン vetements 未使用 ヴェトモン ブラック スタンプ

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これまでに５つ売れている大人気モデルが再入荷しました！定価45,100円vetementsヴェトモンベースボールキャップロゴキャップブラック2022SSSTAMPEDLOGOCAPフリーサイズユニセックス人気のヴェトモンのロゴキャップ未使用品です。写真のとおりサイズはマジックテープで幅広く大きさを調整できるフリーサイズです。定番の６パネルにデザインされたロゴがとてもカッコよく、通年使えるコットン素材を使用しており、高価なだけあり上質な素材で高級感があります。また計算して配置された多数のロゴがお洒落でインスタ映えも抜群です！他にもヴェトモンを出品中なので、以下ハッシュタグをタップして是非ご覧ください。#他にもラグジュアリーストリート出品していますnk70#他にも帽子を出品していますnk70#他にもヴェトモン出品していますnk708未使用品ですが、個人保管品とご理解いただき神経質すぎる方はご遠慮願います。購入は本物のみ取扱のヨーロッパのファッションサイトのにて購入しております。確実に本物ですが私の他の出品物や、取引数、評価、フォロワー数で更に信頼いただけると思います。#vetement#ヴェトモン #キャップカラー···ブラック形···ベースボール