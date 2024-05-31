テンダーロイン　ナローベルト　黒革イエロースタッズ　S

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tenderloinナローベルトS 黒革イエロースタッズかなり使用感あります。スタッズの欠けはありませんが裏描が一ヶ所とれてます(三枚目)。着用時にスタッズが落ちるなど問題はありません。ポーターの袋つきです。素材...本革カラー...ブラック、イエロー