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テンダーロイン　ナローベルト　黒革イエロースタッズ　S
商品番号 R26575820989
商品名

テンダーロイン　ナローベルト　黒革イエロースタッズ　S
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 31,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

tenderloinナローベルトS　黒革イエロースタッズかなり使用感あります。スタッズの欠けはありませんが裏描が一ヶ所とれてます(三枚目)。着用時にスタッズが落ちるなど問題はありません。ポーターの袋つきです。素材...本革カラー...ブラック、イエロー
http://narcologia.ru/goods/cryptographic171337.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei389971.html
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