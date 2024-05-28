D\u0026G　レザーベルト

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商品詳細
DOLCE\u0026GABBANA ドルチェ\u0026ガッバーナベルトD\u0026Gメタル ロゴバックルレザーイタリア製サイズ：全長約106cm幅約4.5cm（レザー部分の長さ）使用幅:約82～92cmカラー:黒 ブラック○状態全体的にやや使用感はございますが、大きなダメージもなくレザーもしっかりしており、まだまだお使いいただけるコンディションです質問・値引き交渉など気軽にコメントして下さいビームスBEAMSナノ・ユニバースnano・universeユナイテッドアローズUNITEDARROWSディーゼルDIESELフランシスカfLAnSisCAポロラルフローレンPOLORALPHLAURENシップスジェットブルーSHIPSJETBLUEポール・スミスPaulSmithタケオキクチTAKEOKIKUCHIアーバンリサーチURBANRESEARCHバーバリーBURBERRYトゥモローランTOMORROWLANDラコステLACOSTEマークゴンザレスMARKGONZALESシンプリシテプリュスSIMPLICITEPLUSバーバリーBURBERRYナイキNIKEアディダスadidasアンダーアーマーUNDERARMOURザ・ノースフェイスTHENORTHFACEパタゴニアpatagoniaSTUSSYステューシーABATHINGAPEアベイシングエイプX-LARGEエクストララージTHRASHERスラッシャーNEIGHBORHOODネバーフットHYDROGENハイドロゲンSubcietyサブサエティPHENOMENONフェノメノンカラー...ブラック
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