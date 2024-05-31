ルイヴィトン モノグラム 二つ折り財布

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カラー···ブラウン財布形···二つ折り10年以上前に購入し、2、3年ほど使用しました。使用後は素人保管です。多少のほつれ、塗装剥がれ等ありますがその他は綺麗です。保証書などはありません。すり替え防止のため返品等は御遠慮お願いします。※プロフィールの確認をお願い致します。