CITIZEN シチズン 置時計 アンティーク 美品 美術品 ヴィンテージ

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ご覧頂きありがとうございます。コメントなし即購入大歓迎です！あらかじめ値下げした価格を提示しておりますので、値下げはしておりません。ご了承くださいませ。古物なのでだいぶ痛みが出てる状態でございます。送料無料でざいます！★CITIZENシチズン置時計アンティーク★凄く手が混んで作ってある置時計⟡.·*.ガラス面に少しスレ傷があります。周りの縁にスレ傷があり動作確認は致しておりません。クリーニングは致しましたが劣化してる部分は修復不可能です。中の文字盤はとても美品です傷も無いですが、電池の部分が少し破損しているかと思われます。⟡.·*.1つのアンティークとしてヴィンテージとして昭和のレトロな感じをお楽しみ頂ければ幸いです！！⟡.·*.注意:傷んでいる状態となっておりますので、几帳面な方はご遠慮くださいませ。ガラス面に傷がございます。反射によっては目立つかも知れません。希少お品物なのですり替え防止を兼ねて返品等はご遠慮頂いておりますお届けする際に感染症予防の為アルコール消毒をしております。ご了承くださいませ。ご検討いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします(*^^*)