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【美品】Acne Studios アクネ　3つ折り財布
商品番号 R28980227205
商品名

【美品】Acne Studios アクネ　3つ折り財布
ブランド名 アクネストゥディオズ
特別価格 税込 5,004 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンパクトなお財布をお探しの方ぜひ！◾️商品についてAcneStudios三つ折り財布カラー:グレー◾️サイズ高さ7.5cm✖️横10cm✖️奥行き2cm広げた時のサイズ　15.5cm◾️仕様札入れ小銭入れカード入れ4枚分◾️商品の状態2023年4月に購入し、2回ほど使用しましたそれ以外は箱に入れたまま保管しており、綺麗な状態のアイテムです。◾️付属品ブランドの箱に入れた状態でのお届けになります。◾️価格交渉OK価格交渉はできるだけ対応させていただくので、ご希望の方はぜひコメント下さい！◾️発送は24時間以内に行いますカラー···グレー柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/recommended851690.html
http://narcologia.ru/goods/perforce650065.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming173092.html
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