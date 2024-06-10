HYSTERIC GLAMOUR john scott マフラー

この度は数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。✔お取引を御希望の方はプロフィールをお読みください。ダメージの記載方法、発送方法やその保証について記載しております。プロフィールをお読みいただけなかった為に起きたトラブルに関しましては責任を負いかねますので、何卒よろしくお願いいたします。✔Ifyoudonotfullyunderstandtheitemdescription,pleasedonotbuytheitemtoavoidtrouble.▼ブランド▼HYSTERICGLAMOURヒステリックグラマーjohnscottジョンスコット▼アイテム▼マフラーストール▼色▼赤レッドチェック▼付属品▼本体のみ▼状態▼7.5/10目立った傷や汚れは見受けられません。ウールですので、新品に比べれば多少毛羽立ちはあるのかもしれませんが、個人的には使用により起きた毛羽立ちはほぼないと感じます。こちらは人の手を経ている中古品になりますので、古着にご理解のない方は御遠慮くださいませ。▼サイズ▼約35.5×205(フリンジ含む)■FIII【⚠️】✖️値下げ交渉、専用、お取り置き等✖️商品の状態に関する事以外のご質問✖️ゆうパケット、ゆうパック以外の配送方法交渉↑上記に該当するコメントは削除させていただきます。・発送方法がゆうパケットに設定されている商品につきましては紛失、事故保証がありません。保証が必要な方は必ず購入前にコメントにてご相談ください。即購入の場合は保証は不要と判断し、そのまま発送致します。・出品物の状態は「商品の状態」の設定を参考にして下さい。・中古品の状態を過度に気にされる方はご購入を御遠慮下さい。



John Scott/VIXEN BOX柄 チェックマフラー



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