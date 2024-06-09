VARCO 【RW】Key card coin case 財布兼キーケース

9月11日に購入したばかりの新品未使用品となります。一度も使用しておりません。本物の木を使用しているため質感がとても良いです。店頭でも一番色味が良いものを選びました。ターコイズブルーと木目調の2色がとても映えます。カード入れが左側2つ+内側1つあります。開けた状態(写真3枚目)で内側は開きません。公式動画では内側のダークグレーのポケットにお札を三つ折りで入れてました。右側のコインケースは広くてガバッと開けられるため使いやすいと思います。コンパクトでお洒落なお財布です。カード・キャッシュレス決済がメインで、鍵もまとめて持ち歩きたい方に最適かと思います。レディースもメンズも使えるユニセックスデザインです。以下公式より引用キーカードコインケース、名前の通り「キー」「カード」「小銭」がオールインワンで収納できるコンパクトながらに無駄のない収納力のある人気アイテムです。キーの収納は、キーレスも入るように、少しゆとりを持ってサイジングされています。カード収納3か所・小銭収納１か所・取り外しできるキーリング3個とナスカン１個付き。「便利過ぎて一度持つと手放せません！」という嬉しいお声を沢山いただいております！ぜひオリジナルの使い方を工夫していただいて、便利にスタイリッシュにご利用頂きたいアイテムです。即購入歓迎、質問等ございましたらお気軽にコメントください。



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