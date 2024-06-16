ポーター レザーウォレット ヴィンテージ

保湿、磨きながら大切に使っておりました、とは言え使用期間は一か月未満です、ヴィンテージのハトメを付けてありますのでチェーン通せます。分厚いレザーのため末長く使っていただけると思います。カラー···ブラック財布形···二つ折り



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