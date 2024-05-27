美品✨ ジバンシー GIVENCHY 三つ折りミニウォレット カーフレザー ロゴ

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即購入OKです！取り置きや専用は承っておりませんのでご了承ください。【商品説明】ジバンシーGIVENCHYミニ財布三つ折りミニウォレットカーフレザーロゴ・仕様お札入れ×1小銭入れ×1カード入れ×3・サイズ高さ：7cm横：9.5cm幅：3cm・素材本革・カラーブラック 黒・付属品箱、保存布、写真に記載の者・状態について多少の使用感がございますが目立つ傷や汚れはなく、美品です。【商品について】・大手ブランド買取店にて購入した真贋鑑定済みの商品になります。・あくまでUSEDであることをご理解の上、ご購入いただきますようよろしくお願いいたします。※他サイトにも出品している為、突然の削除もありますのでご了承ください。東京都公安委員会 第306662218771号KDYshop